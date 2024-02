KUULA | Kes vastutab, kui minu korteri lekkivate torude tõttu kahel alumisel korrusel uputab?

Vastutuskindlustus katab kahju, kui sinu kodust alguse saanud õnnetus rikub naabrite vara, näiteks kui kogemata põhjustad naabri korteris üleujutuse. Teisisõnu, sina vastutad, aga kindlustus maksab kahju eest. Ilma kindlustuseta tuleb sul endal naabrite kodu remont kinni maksta. Vastutuskindlustust saab teha koos kodu ja seal asuva vara kindlustamisega, see ei ole automaatselt kodukindlustuse osa.

Vastutuskindlustusest on saates rääkimas Swedbanki riskikindlustuse valdkonna juht Liina Laks ja PZU kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk .

Tasub teada, et sõltuvalt kindlustusleppest laieneb vastutuskindlustus ka väljapoole kodu. Näiteks korvab kindlustus kahju, kui laps naabrile palli aknasse viskab või aiast väljamurdnud koer mõne pahateoga hakkama saab. Vastutuskindlustus kaitseb kolmandatele isikutele tekitatud kahjusid. Kõige iseloomulikumaks juhtumiks, millal vastutuskindlustus kindlasti kasuks tuleb, on korterelamute veelekked.

Kindlustuslepingute sõlmimine on teinekord üks paras teadus, sest seal on mitmeid momente, mida lisaks hinnale veel teada tuleb. Saates püüamegi abiks olla inimestele, kes peavad oma turvatunde tõstmise oluliseks osaks ka ligimeste heaolu, et minu poolt teistele tekitatud kahju ikka võimalikult valutult korvatud saaks.