Eriti hästi teavad seda väikese köögi omanikud - valamu all olev ruum on väärtuslik paik asjade hoiustamiseks. See on suurepärane koht, kus rätikuid, käsnasid, prügikotte ja ehk ka väikest tulekustutit hoiustada. Lisaks nendele esemetele kiputakse seal aga ka muid asju hoidma. Mis kindlasti kraanikausi alla ei kuulu?