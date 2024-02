FOTOD | Tallinnasse kerkib Baltimaade esimene Novotel Living stuudiokorteritega hotell

Estmak Capitalil on koostööleping maailma juhtiva hotelliketiga Accor, et avada 2025. aasta sügisel Poordi tänaval Novotel Living kaubamärki kandev korterhotell. Sinna tuleb 130 hotellituba, millest osa on pikaajaliseks majutuseks mõeldud stuudiokorterid koos köögiga.

„Hotelli jaoks on see suurepärane asukoht – Tallinna sadama kõrval, vaid kiviviske kaugusel vanalinnast ning 15-minutilise trammisõidu kaugusel lennujaamast,“ ütles Estmak Capitali ehitusjuht Margus Simson.

Hotell tuleb 6-kordne ning sobitub arhitektuuriliselt selle piirkonna uusehitistega. Esimesele korrusele on projekteeritud restoran, äripinnad ja puhkeala. Teisel korrusel on tööala koos hubase sisehooviga. Sealt kuni kuuenda korruseni tulevad hotelli majutusruumid. Lisaks on hoonel kaks maa-alust korrust, kuhu on kavandatud parkimisala, tehnilised- ja hoiuruumid.

Simsoni sõnul on stuudiokorterid ning sviidid avatud planeeringuga ja pakuvad koduseid mugavusi nii töötamiseks kui lõõgastumiseks. Seal on elutuba koos kööginurga ja söögilauaga, magamistuba mugava voodiga, lõõgastav vannituba ning ruumikad panipaigad. Hotelli külalistele on mõeldud ka eraldi tööruumid ja jõusaal.

Korterhotellid koguvad maailmas üha rohkem populaarsust, sest järjest enam soovitakse viibida majutuskohas pikemalt. Novotel Livingu uudne stuudiokorterite kontseptsioon pakubki puhkuse- ja ärireisijatele paindlikku pikaajalist peatumisvõimalust, kus on olemas hotellile iseäralikud mugavused ja sotsiaalset lävimist võimaldavad ühisalad. Tallinnasse kerkiva hotelliga sarnast kontseptsiooni kasutab Novotel Living näiteks Belgias ja Rumeenias.