Kuidas värskendada kodu lihtsasti ja vähem kui 15 euroga? Appi tulevad tekstiilid

Tema sõnul on oluline, et kardinate värv sobiks ülejäänud interjööriga. Koduste värvide koordineerimiseks on mõistlik alustada fikseeritud elementidest, nagu põranda värv. Seejärel saab liikuda edasi väiksemate elementide juurde, nagu näiteks kardinad. Interjööris kontrasti loomiseks tasub kasutada vastandvärve. Nii saab kasutada tumedaid kardinaid valge seina puhul, erksavärvilisi kardinaid halli seinaga või heledaid kardinaid tumeda seinaga toas.