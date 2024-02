IKEA avaldas jätkusuutlikkuse- ja kliimaraporti: vaata, mida ettevõte 2023. majandusaastal kliimamõju vähendamiseks ette võttis

„Meie viimaseks edusammuks on bioliimi kasutuselevõtt IKEA Industry tehases Leedus ja uue tehnoloogia katsetamine puitkiudplaatide taaskasutamiseks. See toetab IKEA kliimamuutuste üleminekukava eesmärkide saavutamist ja materjalide kasutamisest tingitud heitkoguste vähendamist, mis mõjutab IKEA kliimajalajälge kõige rohkem. Kestlikkus on meie äris ülioluline märksõna ning me töötame selle nimel, et kestlik eluviis oleks taskukohane ja kättesaadav paljudele,“ ütles Inter IKEA Groupi tegevjuht Jon Abrahamsson Ring.