Eestis koguvad populaarsust tulevikukindlad maa-alused majad

Rahvusvaheliselt tegutseva firma välja töötatud lahendus koosneb erinevas suuruses betoonist moodulitest, mis ühendatakse omavahel. Soojustuseks kasutatakse PUR vahtu ja 1m paksust pinnasekihti. Betoonist moodulitel on küljes põrand, seinad ja võlvitud lagi. Ettevõtte Väänas asuvad tehases viimistletakse moodulid nii, et need on ka seest sisustatud. Moodulite paigalduseks on vajalik vaid killustikupadja olemasolu millele betoonkehad tõstetakse ning siis omavahel ühendatakse. Kogu paigaldus võtab aega mõnes tunnist paari päevani. Lõpptulemusena on loodusesse peidetud maja, mis ei muuda keskkonna üldpilti ja säilitab loodusliku floora.

Põhjuseid kasvavale populaarsusele on mitmeid. „Tänu katvale pinnasekihile on tegu väga energiasäästliku ja praktiliselt hooldusvaba koduga mille aastaringsed kulud on madalad ja elektrihinna pärast muretsema ei pea. Majad on ka tulevikukindlad ning nende arvutuslik eluiga on 100+ aastat. Kolmandaks on see turvaline. Hoone kaitseb nii tugeva tuule, langevate puude, suure lumesaju kui ka potentsiaalsete lõhkekehade eest. Tõsi, kahjuks praeguse olukorra tõttu oleme katsetanud erinevate kildmiinide mõju moodulitele. Võin öelda, et tulemused olid üllatavalt head,“ räägib ettevõtte tegevjuht Rauno Oja.