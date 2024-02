Turvaekspert selgitab, kuidas vältida valvesüsteemi valehäireid

Valehäireks peetakse üldjuhul seda, kui valvesüsteem annab justkui asjatult häiret.

1. Kui kodus on loomad

Kass või koer ajab süsteemi häiresse, patrull sõidab kohale ja sina saad selle eest arve. „Kuid kas tegelikult oli tegemist valehäirega? Koduvalve tegi ju oma tööd ja andis võimalikust ohust märku – süsteem ei tea, et päriselt ohtu ei olnud,“ arutleb G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Sarnaste olukordade jaoks on tegelikult lahendus olemas: loomakindel andur, mille saab seadistada nii, et kuni 25-kilone loom saab kodus vabalt ringi käia. Süsteem häiresse ei lähe.

Niisiis, kui süsteem annab häiret ja patrull sõidab kohale, ei ole tegelikult tegemist valehäirega. Seekord võis häire põhjuseks olla koduloom, kuid sama hästi oleks see võinud olla pätt, kes sinu koju tungis.

2. Kui toit läheb kärssama

Sarnaselt eelmise punktiga on lood ka valvesüsteemi osaks olevate suitsuanduritega. Võimalik, et sul kõrbesid lihtsalt pannkoogid põhja, kuid süsteem seda ei tea!

„Kui me kontaktisikut kolme minuti jooksul kätte ei saa ning häireteadet ei annulleerita, sõidab meie patrull olukorda kontrollima,“ selgitab Pärjala ja lisab, et ükskõik mis häiret valvesüsteem annab, püütakse esialgu kliendiga ühendust saada. „Ka meie soovime, et patrull ei sõidaks pannkoogi häire peale välja, vaid saaksime ressurssi suunata sinna, kus seda päriselt vaja.“

3. Õigeaegne hooldus

Enamasti ongi valehäired inimese enda põhjustatud. Tehnilisi eksimusi ei tohiks esineda, kui süsteem on korrapäraselt hooldatud ja asub õiges keskkonnas. Näiteks ei ole hea, kui valvetehnika on niiskes ja külmas suvilas, kus temperatuur on 0 kraadi juures.