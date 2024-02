Kui elad pisikeses korteris, on sul tõenäoliselt ka väike elutuba. Vahel nii väike, et võib tekkida küsimus, kuhu üldse diivan paigutada?

Kui ruumi on vähe, peaksid mööbli valimisel olema eriti valiv. Eelista olulisi asju: tõenäoliselt on need diivan, konsool või kohvilaud ning ruum televiisori või plaadimängija jaoks.