Sina vastutad, kindlustus maksab kahju eest

Mis on neli kõige levinumat õnnetust, kus sina vastutad, aga kindlustus katab kahju?

Kõige sagedamini juhtub kortermajades, et pesumasina survevoolik lõhkeb või veetoru puruneb ning vesi tungib alumiste naabrite korteritesse.

Tulekahju on kõige hullemate tagajärgedega õnnetus. Isegi kui tuli ei jõua naabri korterisse, siis tahm ja kustutusvesi võivad rikkuda tema mööblit ja sisustust.

Kui elad eramajas või ridaelamus, siis sinu aias kasvav puu võib tormiga lõhkuda naabri maja katust või kukkuda naabri hoovis parkiva auto peale.

Kui sinu laps kriibib jalgrattaga sõites naabri autot, siis ka selle kahju hüvitab vastutuskindlustus sinu eest.

Mida vastutuskindlustuse juures silmas pidada?

Kindlustus katab õnnetuse korral kahju kokkulepitud summa ulatuses.

Kindlustajad soovitavad kortermaja elanikel valida vastutuskindlustuse kindlustussummaks vähemalt 20 000 eurot. Mida kõrgemal korrusel elad, seda suurem peaks summa olema. Iga korruse kohta tuleks kindlustussummale juurde lisada 10 000 eurot. Mida suurem summa, seda suurem on kindlustunne, et õnnetuse korral saab kahjud taastada kindlustuse abiga.

Tulekahju korral võivad ainuüksi kustutusvee kahjud naabritele olla nii suured, et kogu kindlustussumma kulub ainult ühe korteri taastamisele. Samuti me ei tea, kui hinnaline on naaberkorteri sisustus. On juhtunud, et segisti purunemise tõttu sai kahjustada ainult ühe naabri korter ja kahju suurus ulatus 20 000 euroni.

Hinnatõusu tõttu on kallinenud nii remont, tehnika, sisustus kui ka muu kodune vara. Kui lepingus kokkulepitud kindlustussumma on väiksem kui naabrile tekitatud kahju, tuleb ülejäänud rahasumma ise naabrile maksta. Vaata üle, kas sinu kodukindlustuse lepingus on piisav kindlustussumma, mis katab kahju, näiteks naabrite üleujutamise või tulekahju korral. Vajadusel suurenda kindlustussummat.

Mis kasu on vastutuskindlustusest eramaja, ridaelamu ja paarismaja omanikel?