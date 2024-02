FOTOD | Kütkestav roheline ning julge kunst muudavad Pärnu paarismajaboksi tõeliselt omanäoliseks koduks

Eriliseks teeb elamise praktiline planeering, valgusküllasus ja kaunis hoov. Eluruumid on maitsekalt viimistletud ning kaunilt valgustatud nii lae- kui ka seinavalgustitega. Esimene korrus on jaotatud tsoonideks: esik, elutuba, söögiala elutoa ja köögi piiril ning kontrastidega lummav köök. Terve kodu on ühendatud tervikuks mahedate roheliste toonide ning pilke püüdva kunstiga.