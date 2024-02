Pane tähele! 9 asja sinu kodus, mida külalised alati märkavad

1. Lõhn

Igal kodul on oma ainulaadne lõhn. Ise seda enamasti ei tunne, kui just paariks päevaks kodust eemale ei lähe. Head võõrustajad kasutavad erinevaid nippe, et vähendada ebameeldivaid lõhnu.

Kui pead valima küünalde ja eeterlike õlide vahel, eelista esimest. Eeterlikud õlid võivad mõnel inimesel põhjustada allergilist reaktsiooni.

2. Töötav teler

Üllatavad paljud meist on harjunud taustal töötava teleriga, mistõttu ei tule pähegi, et külaliste saabudes võib see segada. Kui ise tajud seda mõnusa „taustamürana“, siis teisi võib see häirida. Tundlikumatel külalistel võib pidevalt taustal töötav ekraan lausa peavalu tekitada. Lisaks vihjab sisselülitatud teler, et külalised ei suuda sind köita ja meelt lahutada.

3. Väikesed vead ja rikked

Veedame palju aega kodus, mistõttu lõpetame kiiresti tähelepanu pööramise näiliselt tähtsusetutele pisiasjadele. Valguslülitite plekid, lahtised põrandaliistud või maha kukkuvad paneelid on tüütud, ent kui neid defekte kohe ei paranda, unustame need ilmselt kiiresti. Kuid külalised märkavad neid detaile kohe. Eriti kui kõik muu näeb kena välja.

4. Puuduv tualettpaber

Head võõrustajad teavad, et enne külaliste saabumist tuleb alati tualettpaberi rullide olemasolu üle kontrollida. Alati on tark lisada nähtavale kohale kasvõi üks lisarull.

5. Fotod, maalid ja dekoratsioonid

Disainerid teavad, et väikesed dekoratiivsed elemendid annavad rohkelt infot koduomaniku kohta. Mõned eelistavad paljaid seinu, et ruumid oleksid puhtad ja steriilsed. Teised aga valivad pilte, fotosid ja muid detaile suure armastusega, andes nii kodule ainulaadse ilme.

6. Surevad taimed

Natuke rohelust lisab värvi ja elavdab ka kõige tuhmimat interjööri. Lisaks on see suhteliselt odav viis oma kodu sisustamiseks, kui sa ei soovi investeerida renoveerimisse või osta uut mööblit. Kuid kui taimed hakkavad haigeks jääma ja närbuma, on parem need külaliste silmade alt eemaldada.

7. Kinni kiilunud lukud, katkised lingid ja ajutised ummistused