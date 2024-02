Ekspert selgitab: sisearhitekti kasutamine – kulu või kokkuhoid?

Mööbli stiil ja välimus valitud, aga milliseid materjale eelistada? Sisekujundaja oskab anda nõu, millal kasutada naturaalseid materjale, nagu puit ja kivi ning millal otsustada laminaadi või mõne muu kunstmaterjali kasuks. Milline diivanikangas on pestav, lemmikloomasõbralik ja vastupidav? Ta tunneb ka tekstiilide omadusi ja aitab neid ruumi valida. „Näiteks linane kardin võib tunduda ilus ja naturaalne valik, aga samas on see kortsuv ja veniv materjal, mis ka määrdub kergesti. Hooldusvabam on valida kangas, kuhu on lisatud ka mõnda muud kangakiudu,“ toob Grete Martha Laan näite, kuidas spetsialisti kogemus aitab teha praktilisemaid valikuid.

Mööbli valik internetipoodides on meeletu ja võib kergesti pea sassi ajada. Sisearhitekt leiab paljude pakkujate seast just kodu stiili ja vajadustega sobivad esemed. Ainuüksi diivani kuju ja toon mõjutavad kogu korteri üldilmet.

Sisearhitekt aitab valida sobivad seinatoonid, et tuua ruumi rohkem elu. Vahel kipuvad inimesed kartma julgemaid värve ja piirduvad ainult valge, halli või beežiga. „Erksam seinatoon on aga üks lihtsamaid ja soodsamaid viise, kuidas oma kodu isikupärasemaks muuta ning luua just sinna ruumi sobiv meeleolu,“ annab spetsialist nõu.

Sisearhitekt on ekspert, kelles on ühendatud nii spetsiifilised tehnilised teadmised kui ka loovus. Nii suudab ta näha terviklikku pilti tehnosüsteemidest ruumipaigutuse ja värvilahendusteni. „Internet on täis sisustusinspiratsiooni, mõnikord ongi minu roll luua selgus kliendi peas, kui seal on tekkinud soov kõiki Pinteresti-ideid ühes väikeses ruumis rakendada,“ kirjeldab Bonava sisearhitekt.

Loomulikult oleks mugav tellida kogu oma kodusisustus disainipoest, kuid see on väga kulukas. Sisearhitekt aitab teha valikud, et tulemus jääks isikupärane, aga ei ajaks eelarvet lõhki. Mõistlik on valida mõned üksikud kallimad tooted ja sobitada need näiteks Ikea või mõne taaskasutatud mööblitükiga.

Rahaline kokkuhoid ja suurem kodu väärtus

Vastupidiselt levinud arvamusele võib sisekujundaja kaasamine olla pikas perspektiivis kulutõhus otsus. Kõige otsesemalt tekib kokkuhoid näiteks sellest, et sageli kehtivad sisearhitektidele erinevates poodides soodustused. Olenevalt projekti suurusest ja tarnitavast mööblist, võib esemetelt saadud hinnavõit kattagi sisearhitekti teenuse kulu.

Sisearhitekt aitab ka vältida kulukaid vigu ning teha kohe alguses parimad valikud mööbliesemete, materjalide ja ruumipaigutuse osas, mida hiljem ei peaks hakkama ümber tegema. Pikemas perspektiivis suurendab sisearhitektiga koostöö sinu kodu väärtust, sest spetsialist aitab luua ruumid, mis on nii visuaalselt terviklikud kui ka hästi läbimõeldud ja praktilised. See on tulevikus lisaväärtus, kui peaks tekkima soov oma kodu müüa.

Väiksem ajakulu ja vähem stressi

Sisearhitekt toob ka ajalise kokkuhoiu ning vähendab üleüldist stressi, mis kodusisustamisega kaasneda võib. Ise kõiki valikuid läbi vaadata ja võrrelda ning valida parim lahendus võtab palju aega ning lööb silme eest kirjuks. Suuremate projektide puhul tuleb suhelda ka töövõtjaga ja jälgida, et kõik vastaks ootustele. Sisekujundaja abiga saab seda stressi vältida.

Kuidas näeb välja töö sisearhitektiga?