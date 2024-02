Iittala tutvustas uut logo, ent fännid ei ole rahul. Värskelt loovjuhilt oodatakse aga, et ta viiks Soome disainibrändi uude ajastusse

Iittala on kasutanud oma 140-aastase ajaloo jooksul mitmeid logosid, mis on peegeldanud erinevate ajastute hõngu, loomingulisi suundi ja tootmisfookuseid. Timo Sarpaneva 1956. aastal i-klaasi kollektsiooni jaoks loodud i-logo laienes aastakümnete jooksul ka teistele kollektsioonidele, kuniks see kuulus punane i-täht võeti kasutusele Iittala logona. Just see logo on end ka brändi fännide südametesse kirjutanud.

Eelmisel nädalal tutvustatud Iittala uus logo on aga korralikult pahandanud mitmeid fänne. Näiteks heidetakse brändile ette, et uue logoga kustutavad nad täielikult Soome disaini kuldajastul loodud ikoonilise kaubamärgi ajaloo. „Miks see meeletu muutus? Iittala „i“ logo oli ajatu ja juba ikooniline. See uus logo on ausalt öeldes kohutav. See on natuke nagu Adidas otsustaks oma kolmest triibust või Apple oma õunast loobuda. Iittala brändijuhtimine on tõesti lootusetu,“ kirjutab teine.