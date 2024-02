Eesti disain on tegelikult igal pool meie ümber. Kui sageli seda märkad?

Selleks, et projekteerida tippklassi maju, on arhitektil vaja kvalifikatsiooni. Restorani pääsevad tööle kutse omandanud kokad. Rongi võib juhtida vaid konkreetse ameti omandamise järel. Meid ümbritsevaid esemeid või digitooteid loovad diplomeeritud disainerid. Kui lauljaid ja näitlejaid tuntakse nime ja näo poolest hästi, siis tasuks tutvuda ka disaineritega, kes on nende väärt objektide ja teenuste taga, mis aitavad tõsta meie elukvaliteeti ja saada esteetilist naudingut. Väärt disain võib olla meie keskel ka kõige ootamatutes kohtades!

Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova: „Tänapäeval on inimese kõige väärtuslikum vara aeg. Kui hea disain aitab aega kokku hoida ja ennast mugavalt tunda, siis on hästi. Siinkohal on mõtekas esile tuua ka mittemateriaalse disaini variante. Mind on aidanud näiteks Bolti teenused.“

Gurjanova lisab: „Kuna disain on laiapõhjaline distsipliin, siis arvan, et disainerid leiavad oma loomingulisuse ja probleemi lahendamise meetoditega kindlasti sobivat tööd, olgu siis start-up’i maailmas või mõne ministeeriumi nõunikuna. Muret teeb, kui need ettevõtted, kes vajaksid disaini oma tootearenduse, maine ja müügi edendamiseks, ei ole piisavalt aktiivsed disainerite või erialaliidu poole pöörduma. Selleks tegeleme eesti disainerite tutvustamisega ja disaini-alase info jagamisega. Tänavu on disainiauhindade aasta, disaini paremikuga saab tutvuda Disainiööl, kus antakse välja ka BRUNO tootedisaini auhind.“