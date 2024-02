IKEA langetab Eestis hindu

„Kooskõlas oma visiooniga luua paremat igapäevast elu paljudele inimestele soovime pakkuda võimalikult taskukohase hinnaga tooteid, et Eesti elanikud saaksid oma kodud sisustada funktsionaalselt, esteetiliselt ja kestlikult. Jälgime nii üleilmsete kui ka kohalike turgude dünaamikat ja võimalusel reageerime sellele, langetades hindu. Vaatamata maailmamajanduse praegusele heitlikule olukorrale näeme tarnete ja toormaterjalidega seotud positiivseid arenguid. Seega kanname nende kulude vähenemise üle sinna, kus see toob otsest kasu meie klientidele, ning alandame hindu,“ ütleb IKEA Eesti turu juht Marko Põder . Alates 1. veebruarist pakub IKEA madalamaid hindu nii Tallinna poes, Tartu esinduses kui ka veebis.

Senisest veelgi madalam hind kehtib nii mööblile kui ka sisustustoodetele

IKEA langetab hindu suurel osal tootevalikust, kokku sadadel eri kategooria toodetel – alates väga tuntud ja armastatud toodetest, nagu diivanid, tugitoolid ja hoiulahendused, kuni väiksemate sisustustoodeteni. Näiteks DRONA karbi hind on alandatud seniselt 3,99 eurolt 2,99 peale; pehme mänguhai BLÅHAJ hind langes 24,99 eurolt 19,99 peale; NYMÅNE laelamp maksab 59,99 euro asemel 39,99 eurot; riiuli KALLAX hind alanes 79,99 eurolt 69,99 peale; MICKE kirjutuslaual 99 eurolt 79 eurole; kummuti MALM hind on 89 euro asemel 79 eurot.

Põdra sõnul vaatab IKEA oma toodete hindu korrapäraselt üle, et olla kindel, et tooteid, mis teevad koduse elu paremaks, saavad endale lubada võimalikult paljud inimesed.

„Pandeemia, inflatsiooni ja sõja aegadel oleme tähele pannud, et kodune elu on Eesti elanike jaoks jätkuvalt tähelepanu keskpunktis. Hindade langetamisega anname märku, et oleme olemas kõigi jaoks, kes soovivad kodust igapäevaelu paremaks teha ilma pere eelarvet lõhki ajamata,“ ütleb Põder. Tema sõnul pole igapäevase madalama hinna pakkumine ajutine allahindlus, vaid on siin selleks, et jääda. IKEA püüab alati hinnastamise väärtusahelat optimeerida ja mahte suurendada ning tänu sellele vähendada kulusid ja langetada külastajatele pakutavaid hindu.