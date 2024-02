Külluslikult minimalistlik kodu võlub roheseina ja sumeda värvigammaga

Liliat inspireerisid interjööri kujundamisel kõige rohkem koduomanikud ise, kuid muidugi ei jäta sellises asukohas kõnetamata ka arhitektuur ja keskkond ning seletamatu miski, mis puhast ruumi nähes alati tekib. Sisearhitekt kirjeldab seda kui filmilinti, mis silme ees jooksma hakkab. Kõige nauditavam ongi tema jaoks see, kui kodu on võimalik luua nullist. Kohtumistel klientidega on oluline saada maksimaalselt palju sisendit, sest oluline on, et uues kodus oleks lõpuks just neil hea viibida.