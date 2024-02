Sisustus- ja viimistlus ühest kohast: Kaamose uus keskkond võimaldab kodu sisustada internetis

Keskkonda on võimalik kasutada Kaamose uuemate arenduste, Harku järve kaldal asuva Vikimõisa elamurajooni ja Kalamaja piiril oleva Elu Maja korterite soetamisel.

Siseviimistlusmaterjalide valik tuleb teha vastavalt arendusele kindla perioodi jooksul. See-eest on Marketplace sisustustoodete tellimiseks avatud klientidele arenduste viimase korteri müügini. Nii on ka peale asjaõiguslepingu sõlmimist võimalik köögi- ja garderoobimööblit või sisustustooteid soetada, kui kodu ostuhetkel see valik tegemata jäi.