Tähistad valentinipäeva kodus? Vaata ideid, kuidas see vaid 15 euroga eriliseks muuta

IKEA Eesti sisekujundaja Anneli Saluste jagab nõuandeid, kuidas veeta kodus toredalt aega, kasutades lihtsaid ja taskukohaseid võimalusi ning kodusisustuslahendusi. Mitmed hoiuahendused on IKEAs saadaval uue madalama hinnaga. Püüdes olla taskukohane võimalikult paljudele, alandas IKEA 1. veebruarist enam kui 1000 kodusisustuskauba hinda.

Alusta laua katmisest

Kenasti kaetud laud on lihtne viis, kuidas luua kodus meeliülendav ja restoranilaadne meeleolu. Romantilise õhtusöögi laua katmine kodus ei pea olema sugugi keeruline. Mõne pidulikuma nõu, erilise klaasi või laudlina lisamine annab juba märgatava mõju. Sisekujundaja soovitab selleks esmalt vaadata, mis piduliku laua katmiseks kodus olemas on, et teha selgeks, milliste uute esemetega üldilmet värskendada.