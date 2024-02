Unistad elamisest mõnel Eesti saarel? Vaata silmapaistvamaid müügis olevaid objekte

22 m 2 väikemaja on valminud 2023. aasta suvel. Eluruumides on kasutatud tammeparketti, leiliruumis termohaaba. Maja müüakse koos köögimööbli ja -tehnikaga. Armas väikemaja sobib ka aastaringseks elamiseks.

Nõukogude aegsest piirivalvekordonist on alles jäänud veel viimased kivimüürid, kuhu uus omanik võib enda äranägemisel uue hoone ehitada. Hoolimata sellest, et peamajas on „kõigi mugavustega“ WC, on puudevilus alles ka nostalgiline merevaatega välitualett.