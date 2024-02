HEA TEADA | Kütteseadme uuendamise toetuse taotlemiseks saab maksuandmete tõendi võtta juba praegu

„Soovitame taotluse esitamisega mitte kiirustada. Kui huviliste arv on esimestel päevadel siiski nii suur, et tõendi taotlemisel tekib järjekord või ei saa riigi e-toetuste keskkond korraga kõiki sisenejaid vastu võtta, saab pisut hiljem rahulikult uuesti proovida. Taotlemise aeg on piisavalt pikk selleks, et kõik huvilised jõuaksid oma taotluse esitada,“ ütles KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.