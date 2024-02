Arco Vara rajab Põhja-Tallinnasse kaasaegse padelikeskuse

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Manuela Pihlap kinnitab, et Tallinn tegeleb aktiivselt spordi ja liikumisharrastuse edendamise ja sportimisvõimaluste arendamisega. „Soovime, et põhjatallinlastel oleksid head võimalused liikumisharrastuseks, sest meie linnaosas on sportimine populaarne. Loodame, et uus padelikeskus pakub selle sotsiaalse spordiala harrastamiseks kodulähedasi kaasaegseid sisetingimusi igas vanuses ja erineva füüsilise vormiga linlastele,“ kommenteerib linnaosa vanem, lisades, et keskuse valmimine samal aastal kui Tallinn on Euroopa Spordipealinn on märgilise tähendusega ning osa Tallinna Arengustrateegia 2035 sihist „Terve Tallinn liigub“.