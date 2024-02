KUULA |Milliste väikeste sammudega tagada oma kodus tuleohutus?

Kõikide küttekehade ja -süsteemide paigaldamisel ning hooldamisel tasub kasutada spetsialisti abi –see väike samm annab sulle professionaali kinnituse, et kodu on tuleohutu, ning lisaks ka ametliku hooldusakti.

Varajases staadiumis tulekahju avastamiseks on asendamatud abimehed vingu- ja suitsuandurid. Sageli on inimestel andurid ostetud, ent neid ei panda üles. Tegelikkuses on aga nii vingu- kui ka suitsuandurid majapidamistes kohustuslikud. Andureid üles seades tasub silmas pidada, et neid ei kinnitataks lakke teibi, vaid kruviga. Kuna tulekahju korral liigub kuum õhk esimesena üles, kukub teibiga kinnitatud andur laest lihtsalt alla ega täida oma eesmärki.