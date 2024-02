Kõik algab ruumist: Pallase tudengid loovad Stockholmi mööblimessil mängulise keskkonna PROJECT 301

Pallase tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna tudengite projekti lähteülesanne oli mõtestada enda jaoks lahti, milline on õppimiseks ja töötamiseks hea keskkond. Projektis osalejad pakkusid välja erinevaid lahendusi lähtuvalt Pallase auditooriumist Tä-301, mis on neile õppekeskkonnana tuttav, kuid mille võimalusi saaks nutikate lahendustega veelgi edasi arendada.

Projekti tulemusena valminud objektid on mängulised, sageli mitut erinevat funktsiooni ühendavad ning pakuvad lahendusi ootamatu nurga alt. Prototüüpide loomisel otsisid üliõpilased jätkusuutlikke lahendusi ning objektide teostamisel on kasutatud valdavalt jääkmaterjale.

Egel Talve ja India Maria Emilia Kiisleri koostööna valmis reguleeritav lauaplaat KLAPP, mida saab kasutada akustilise vaheseina ning märkmetahvlina. Ühtlasi loob see võimaluse teha avatud ruumis tiimitööd. Kirjutusplaadi materjaliks on liimpuitplaat, milles on kasutud ära ka kõige väiksemaid puidujääke ning akustilise paneeli valmistamiseks on loodud eksperimentaalne uus materjal.