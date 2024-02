Soovid koju rohkem värve? 5 ootamatut kohta, kust alustada

Need ideed pakuvad lihtsat viisi värviga mängida - ei ole vaja kohe suurt riski võtta ning tervet seina üle värvida. Piisab ka vähesest! Ja kui peaks selguma, et valitud värv sulle siiski ei meeldi, saad kerge vaevaga uue lahenduse (ja värvi) leida.

Värvilised raamid

Valdavalt on fotode ja kunsti ümber olevad raamid mustad, valged või puidust. Mõnikord ka hõbedaselt või kuldselt säravad. Aga üliharva värvilised!

Kuid kunst saab värvilisest raamist hoogu! Kui kardad, et värviline raam jätab töö varju, ära muretse - julge värv muudab töö enamasti veelgi külgetõmbavamaks! Muidugi ei taha iga kunstitöö ergast raami. Kui soovid kindlust ja selgust, külasta rohkete näidistega raamimistöökoda ja proovi huvipakkuvaid variante oma foto või kunstitöö ümber. Kui kohe värvilisele tööle värvilise raami lisamine tundub liiga julge samm, alusta mustvalge kunstiga - värv muudab selle pisut lõbusamaks.

Kapid ja sahtlid

Kui sulle meeldivad üllatused, siis see on lõbus viis end üllatada. Eriti kui sahtlit või kappi iga päev ei ava. Nii tekib võimalus isegi sahtlisse või kappi peidetud värvilaik unustada.

Värvi kapid ja sahtlid seestpoolt rõõmsates toonides, joonista sinna mõni tore pilt või vali julge tapeet - variante on uskumatult palju.

Värvilised plaadid

Sageli valitakse köögi töötasapinna taust neutraalsetes toonides. Kui aga soovid mõnusat energiatulva ja rõõmu oma päeva tuua, siis pane seina hoopis värvilised plaadid. Või vali värviline vuugisegu. See ei ole nii intensiivne kui värviline plaat, kuid loob efektse mustri.

Värvi aknapaled

Oleme harjunud nägema seinu värvikihi all ja nende kõrval valgeid või äärmisel juhul seinaga sama tooni aknapalesid. Aga miks mitte värvida hoopis aknapaled teist värvi? See on lihtne ja kiire viis, kuidas ruumis tõeliselt jõuline efekt luua.