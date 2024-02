TOP 10 kodust hoiulahendust, mis maksavad alla 10 euro

Tõenäoliselt ei meeldi kellelegi, kui toit sahtlisse või kapi peale pakendist välja valgub. Selliseid olukordi aitavad vaid paari euro eest vältida IKEA 365+ läbipaistvad ja tihedasti kinnitatavad toiduainete säilitusnõud. „Läbipaistvad toidukarbid on lihtne viis toitu hoiustades leida kerge vaevaga täpselt seda, mida otsid: sahtlit või kappi avades näed kohe, mis seal sees on. Toidukarbid aitavad ka kapis ruumi kokku hoida, sest neid saab mugavalt üksteise peale laduda ning kõrvuti asetada. Tõenäoliselt vähendab see ka toiduraiskamist – me ei unusta toitu, mis meil kodus olemas on ning see ei rikne nii kergelt,“ rääkis Castro.