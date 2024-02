Köögiuuendus: nipid, millele ei kulu rohkem kui 5 eurot

Kodu uuendamine on alati inspireeriv protsess. Paljud soovivad uuendada oma kööki soodsalt ja tõhusalt nii, et see lihtsustaks nende igapäevaelu. IKEA sisekujundaja jagab näpunäiteid, kuidas korraldada ja uuendada oma kööki kui kodu üht kõige külastatavamat ruumi, samal ajal raha kokku hoides.