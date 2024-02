5 viisi, kuidas oma vannituba vähem kui 15 euro eest uuendada

Kui vannitoa uuendamine on teie uue aasta lubadus, siis hea uudis on see, et saate seda teha ka ilma palju raha või aega kulutamata. IKEA sisekujundaja jagab lihtsaid näpunäiteid väikeste muudatuste tegemiseks, mis võivad vannitoa ilmet oluliselt muuta, luues rohkem hoiuruumi ja värskendades väljanägemist.