Aastaid Soomes resideerunud pere otsustas oma uue kodu ehitada just sellesse 623 m 2 suurusesse pooleliolevasse eramusse Nõmmel. Appi kutsuti sisearhitekt Ljudmila Funika-Müür.

„Üle 600 ruutmeetrine maja seisis aastaid tühjana. Keegi ei olnud suutnud seda lõpuni välja ehitada. Ilmselt oli maja algselt mõeldud mitme pere elamuks. Uued omanikud tundsid, et pinda on nii palju, et ise selle kujundamisega toime ei tule,“ räägib Funika-Müür.