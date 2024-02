Vau, kui ägedad! 7 pilkupüüdvat toataime, millega kodule iseloomu lisada

Kui oled tüdinenud tavalistest toataimedest, siis siit leiad mängulisi ja omapäraseid valikuid. Kindlasti tasub aga meeles pidada, et mõned neist taimedest on kergelt mürgised. Nii et kui sul on väikesed lapsed või lemmikloomad, ei tasu neid taimi veel koju tuua.