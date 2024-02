Korterite planeeringutes võiks olla enam valikuvõimalusi. 8 soovitust, mida muuta

Rõdud ja terrassid. Visates suvel uutes elamukvartalites kiire pilgu majade rõdudele ja terrassidele, saab kohe selge pildi, millised neist on kasutuses ja millised pigem mitte. Kõige rohkem meeldivad elanikele neljakandilised või avaramad ristkülikukujulised rõdud. Niisamuti vähemalt osaliselt katusega kaetud laiad terrassid. Kõige ebapopulaarsemad on kitsad rõdud ja terrassid, mis kulgevad ümber korteri. Sul võib ju olla 40 ruutmeetrit terrassi, kuid kui see on kitsas ning kõik tuleb paigutada sinna nn koridorsüsteemis, siis on see väga ebafunktsionaalne. Paljud sellistest terrassidest on paraku tühjad.