FOTOD | Supilinnas peidab end helge ja hubane kodu, kus loovusel on ruumi lennata

Oa 1 maja on ehitatud insener G. Hellati projekti järgi 1912. aastal. Kaunis maja põles 1997.aastal ja rekonstrueeriti-restaureeriti 2008.aastal. Sealjuures oli oluline säilitada originaalilähedane juugendlik väliskujundus ja iseloomulik arhitektuurne maht. Kaunile majale on Tartu Linnavalitsuse poolt väljastatud ka auhind Aasta Parim Ehitis 2008.

Esikust jõuame kohe avarasse ja helgesse avatud köögiga elutuppa, kus kutsuva hubasuse loovad valge värv, sooja alatooniga puit ja kuldsed valgustid. Viimistlevaks detailiks, et elutoas ikka maksimaalselt mõnus viibida oleks, on kamin. On üsna kerge ette kujutada, kuidas akende taga langev lumi ja kaminas praksuv tuli loovad imelisi võimalusi Supilinna romantika kogemiseks.