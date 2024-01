ENNE ja PÄRAST | Kuidas sisustada elutoaga ühendatud ja avatud planeeringuga kööki

Enimkasutatavad asjad soovitab sisekujundaja hoida sahtlites, et need oleksid kergesti ligipääsetavad. Ülemistel riiulitel aga esemeid, mida peale toiduvalmistamist vaja läheb, näiteks sööginõud ja serveerimistarbed, klaasid, kruusid. „Kui köögi tasapind on piiratud ja puhtad nõud võtavad kuivatamise ajal töötasapinnal liiga palju ruumi, on kapis asetsev nõudekuivati ideaalne lahendus. Kasuta nõude kuivatamiseks ülemisi riiuleid lisades seinakappi nõudekuivati, mis vabastab ruumi tööpinnal. Aluskandik kogub kokku nõudelt nõrguva vee ning seda saab kergesti tühjendada, võttes selle kapist välja ja valades vee kraanikaussi,“ soovitas Castro.

Terviklik süsteem aitab köögis korda luua

„Tervikliku süsteemi puudumisel on lihtne kaotada kontroll sahtlite ja riiulite korrashoiu üle. Erinevad köögikorrastajad on aga paindlikud ja võimaldavad ruumi nutikalt kasutada. Väga mugav lahendus on näiteks perfotahvlist sahtlikorrastajad, mida on võimalik reguleerida ja hõlpsalt vastavalt sahtli sisule kohandada, olgu nendeks siis taldrikud, potid, kaaned või toidunõud. Tahvli külge kinnituvad pulgad takistavad sahtlites olevatel esemetel paigalt liikuda. Lisaks on lihtne sahtlis hoiustatavaid esemeid ümberpaigutada, sest pulkade paigutust saab igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta,“ selgitab Castro.