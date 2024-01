Advokaat: arhitekti autoriõiguste eiramisel on oma hind

Arhitektist teeb autori tema loominguline panus loodavasse objekti – kui arhitekt kujundab objekti, tehes vabu ja loomingulisi valikuid, on tal automaatselt autoriõigused oma teosele. See tähendab, et arhitekti loodud hooned, sisekujundused ja maastikud on autoriõigusega kaitstud ning arhitektil on õigus otsustada nende kasutamise ja muutmise üle.

Teose kasutamine hõlmab näiteks koopiate tegemist, levitamist või avalikustamist, aga ka teose muutmist. Praktikas võib see tähendada samasuguse arhitektuurse laheduse realiseerimist, hoonele juurdeehituste tegemist või lihtsalt üle värvimist, samuti maja pildistamist ja foto hilisemat levitamist.

Üldreegli kohaselt vajab igasugune teose kasutamine autori nõusolekut, välja arvatud seadusest tulenevad teatud vabakasutuse erandid. Näiteks võib autori nõusolekuta kasutada teost ajakirjanduses päevasündmuste kajastamisel ja kinnisvarakuulutuses. Kuid isegi siis peab alati lisama juurde autori nime, teose nimetuse ja avaldamisallika, kinnisvarakuulutuses piisab ainult autori nimest. Praktikas jäävad need andmed aga sageli märkimata, mis on autoriõiguste rikkumine.

Arhitekti nõusolek kui iga muutuse eeldus

Arhitektide autoriõiguste teadvustamata jätmine või teadlik rikkumine võib tuua kaasa tõsiseid tagajärgi. Näiteks hoone ümberehitamisel ilma autori eelneva nõusolekuta võib arhitekt nõuda hoone taastamist esialgsel kujul. See tähendab, et näiteks lisakorruse ehitamine autoriõigusi ignoreerides võib päädida selle lammutamise kohustusega.

Kui mõni kinnisvaraarendaja otsustab teadlikult ilma arhitekti nõusolekuta kasutada ära tema arhitektuurilahenduse ning teenib sellega tulu, saab arhitekt esitada tema vastu alusetust rikastumisest tuleneva nõude. See võib viia rikkumise tulemusena teenitud tulu väljaandmiseni arendajalt arhitektile. Teiste sõnadega ei ole autoriõigused formaalsus, mille rikkumine möödub tagajärgedeta. Tegemist on autorite õigusega, mida on oluline järgida.