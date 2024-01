KORRAHÄKID | Teeme korda garaaži ja panipaigad: kohad, kuhu enamasti asjad lihtsalt eest ära pannakse

Ei ole saladus, et kui toas jääb miskit üle või ei leita sellele kohta, siis pannakse see tavaliselt mõnda panipaika - keldrisse, sahvrisse, garaaži, kuuri või töökotta. Sealjuures rändavad sinna nii asjad, mida kindlasti läheb vaja kui ka need, mille kohta sageli usutakse, et „ehk ühel päeval läheb vaja!“ Sageli see nii kahjuks ei ole.