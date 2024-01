Ehitussektori idufirma Iffent aitab igaühel pädeva projekteerimismeeskonna leida ning võitleb läbipõlemise vastu. Tööta kasvõi paradiisisaarelt!

Sageli arvatakse, et hoone projekti teeb ainult arhitekt. Tegelikult on protsessi kaasatud arvukalt spetsialiste - konstruktoreid, veevärgiinsenere, kütte ja ventilatsiooni insenere, elektrikuid ja projektijuht.

Otse Dubaisse

„Iffent astus üles Dubai EXPO’l aastal 2020, vaid mõni kuu peale asutamist, kui meil õnnestus teha esitlus Eesti paviljonis. Muidugi oli see ilus ja õnnelikuks tegev sündmus, kuid reaalsuses ootas ees suur töö,“ meenutas Iffenti üks asutajatest Else Källo.

Mis ja kellele on Iffent?

Iffent on platvorm, mis komplekteerib automaatselt tellija soovidele vastava pädeva meeskonna. Samuti võimaldab see projekteerijal olla vabakutseline, valida projekte oma soovi järgi ning töötada talle sobivast kohast.

„Meie eesmärk oli kaotada ära iga projekteerimisbüroo probleemne koht - parima meeskonna moodustamine,“ sõnas Iffenti üks asutajatest Paavo Pärn. „Vabadus valida, mis ja kus projektidega töötada, võib tunduda kauge ja kättesaamatuna, kuid tegelikkuses on see midagi, mis peaks olema normaalne ja tavapärane. Inimene saab veeta aega kodus ja samal ajal töötada projektiga, mis asub näiteks Norras või teisel pool Eestit. Läbipõlemine on midagi, mida kohtab täna töötajate seas kahjuks tihti,“ lisas Iffenti kaasasutaja Else Källo.