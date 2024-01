Ventilatsioon on tervisliku ja värskena tunduva ruumi vastuvaidlematu osa ja mõnusa kodu loomisel ülioluline tegur. Kui soojematel kuudel on akna avamine ja toa tuulutamine loomulik tegevus, siis talvel see paljudel nii ei ole. Siiski tuleb ka talvel iga päev kodu tuulutada. Kui kaua peaks talvel akent lahti hoidma?