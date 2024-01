FOTOD | Kaasaegsest disainist klassikuteni! Stockmann avas uuenenud koduosakonna

„Meil on hea meel näha, et kliendid on uue koduosakonna juba omaks võtnud ning oleme saanud palju kiidusõnu nii kaubavaliku kui ka osakonna värske sisekujunduse kohta. Pakutavatest brändidest hindavad külastajad enam meie omabrändide Casa ja Villa Stockmann suurenenud valikut, kus tooteid saab osta nii kööki, vanni- kui ka magamistuppa. Eriti hea meel on Skandinaavia disainipärlite Iittala ja Marimekko uhkema valiku üle, köögitarvete riiulid on täienenud Dutch Deluxes ja uute Fiskars toodetega. Samuti on võimalik meie juurest soetada armastatud klassikute Villeroy & Boch’i ja Pip Studios nõusid, Haomy ning Hugo Boss kodutekstiile ja kodumaise Narma vaipu,“ lisas Stockmanni laste- ja koduosakonna müügijuht Helen Mäelt.