Kas tead, et levinud kütmisvea tagajärjel võib süttida ka tahm? Õigesti küttes kulub aga puid vähem ja tuba saab kiiremini soojaks

Ka põlemisprotsess on pealt süüdates puhtam. „Alt süütamisel toimub põlemine puuvirna all ja peal olevatest halgudest tekkivad gaasid eralduvad põlemata kujul korstnasse,“ selgitab Pärjala.

Kuid kuidas on lood selle sulgemisega? Peale kütmist tuleks siiber hoida avatuna umbes pool tundi. See on ahjule vajalik paus, mil ving saab välja minna.

Levinud on eksiarvamus, et kui siibrit täiesti lahti ei tee, saab rohkem sooja. G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala, kes puutub igapäevaselt kokku erinevate kütmisest tekkinud probleemidega toonitab, et ahju ei tohi kütta n-ö pooliku siibriga ! Kütmise ajal peab siiber olema maksimaalselt avatud asendis.

Kütmiseks kasuta ainult korralikke puuhalge. Puud võib tuua päev enne ahjupanekut tuppa sooja, et need oleksid piisavalt kuivad. Niiske või töödeldud puit tekitab korstnasse pigi ja võib olla ka tuleohtlik.

Ahi hakkab õiget sooja andma alles siis, kui kütmisest on mõni aeg möödas. On levinud viga, et köetakse esimene ahjutäis ära ja visatakse kohe teine ja võib-olla kolmaski juurde – ahi on ju jahe! Sellise kütmisviisi tagajärjel võib aga küttekolle üle kuumeneda ja selle seintesse tekkida praod.

Pärjala hoiatab, et sellises olukorras võib süttida ka tahm. Ja see võib juhtuda siis, kui pereliikmed juba magusat ööund magavad. On oluline teada, et nähtamatust ja lõhnatust vingugaasist annab siis märku vaid vinguandur – suitsuandur vingu ei tuvasta.

Siinkohal on paslik meelde tuletada, et alates 2021. aastast on vingugaasiandur kohustuslik tahkekütteseadmega hoonetes ehk seal, kus on näiteks ahi, pliit või kamin.