Eesti arhitektid kandideerivad Euroopa olulisimale arhitektuuriauhinnale

Igapäevaselt EKA arhitektuuriteaduskonda juhtiv Pihlak leiab, et nominatsioon preemiale on märk kohalikele arhitektidele tegeleda ruumiküsimustega laiemal skaalal. „Vaksali sild ja tunnelid on hea näide ühe väga problemaatilise koha täielikust muutumisest kvaliteetse arhitektuuri kaudu. Muutuste vajadus antud kohas oli teada juba ammu, sest liikumist piirava pudelikaela valusid said tunda nii tartlased kui ka külalised. Isegi kui tegemist on pealtnäha vaid raudteesillaga, on see näide, kuidas arhitektuur muudab linnaruumi ja taristuobjektid kaasavamaks ning selle elanikke aktiivsemaks. See on 21. sajandi arhitektuuri üks peamisi väljakutseid, millega tegeleme igapäevaselt ka tudengitega,“ ütles Pihlak.