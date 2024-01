Kas tunned ennast ära? Humoorikas suvilaostjate välimääraja

Loomulikult pole liigitus absoluutne, kuna tavaliselt erinevad tüübid kombineeruvad, kuid loodetavasti annab see siiski mõneti aimu, kes suvemaju otsivad ning ehk saab mõni ostuhuviline inspiratsiooni enda soovide ja unistuste kaardistamisel ja realiseerimisel.

Meistrimees

Meistrimehele on kõige olulisem, et maja ja selle ümbrus vajaks pidevalt hoolt ja nokitsemist. Liiga hästi toimiv maja ja korras krunt on talle kui igav juturaamat, mis une kiirelt peale ajab. Ta ei kohku tagasi ka keerulisemate tööde ees ning on valmis kümnete või isegi sadade tundide kaupa uusi oskusi omandama, et ükski võõras inimene tema maja puutuma ei peaks. Nii ongi ta ära õppinud muuhulgas korstna ladumise, sarikate vahetamise ja loomulikult ka elektritööd. Meistrimees on nagu vein, mis ajaga muutub üha paremaks. Seetõttu iseloomustab tema käe all värskenduskuuri saanud suvemaja tihti üsna ebaühtlane kvaliteet – varasemad tööd on tehtud natuke lipa-lopa, kuid viimane lihv võib ka elukutselistele ehitajatele silmad ette teha. Kui enam midagi teha pole, siis leiab ta alati midagi uut või hakkab varasemaid töid ümber tegema.

Elunautleja

Ükskõik kus tema suvemaja asub, peab see olema laitmatus korras. Füüsilist tööd ta teha ei armasta ning võimalusel tellib ta muruniitmise teenuse ka tegusalt naabrimehelt, kes temasuguste laiskvorstide eest vajalikud asjad ära teeb. Suvemaja on suvitamiseks, mille juurde käivad sagedased külalised, kuum saun ja igapäevane grillimine.

Kruvikeeraja ja akutrell on tal olude sunnil küll tavaliselt olemas, aga käiku lähevad need ainult äärmisel vajadusel. Talvel või kehva ilmaga ei viitsi ta oma majas ülearu tihti käia, sest siis pole ju suvi ja suvemaja on ikkagi suvitamiseks.

Erak