TASUB MINNA │ Arhitektuuripreemiatega pärjatud Pelgulinna Riigigümnaasiumis avatakse arhitektuurinäitus

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuripreemia laureaadiks ja aasta puitehitiseks kuulutatud Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumis avatakse reedel hoone autorite, arhitektuuribüroo Arhitekt Must näitus, mis on pühendatud arhitektuuri ja arhitekti rollile ühiskondlike probleemide lahendamisel. Näitus on avatud 14. veebruarini ning selle raames toimub arhitektide juhendamisel kaks majatuuri. Näitus ja ekskursioonid on kõigile külastajatele tasuta.