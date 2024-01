Vändra alevik saab peatänava ning uue heliseva oreliatraktsiooniga keskväljaku

Võistlusel otsiti lahendust, mis tooks Vanale tänavale uue ärkamise ning parandaks selle toimimist kvaliteetse ja multifunktsionaalse avaliku ruumina. Peamiseks väljakutseks sai asjaolu, et Vändra asula on kasvanud põhja suunas ja kaubandus on ajapikku liikunud Vanalt tänavalt eemale. Tänane Vana tänav on väheaktiivne, samas suure potentsiaaliga tänav, mida ääristavad ajaloolised hooned. Ideekonkursi eesmärk oli tuua elu ja inimesed Vanale tänavale tagasi.

Arhitektuurivõistluse võitis OÜ KAMP Arhitektid ideekavand „Koit“, mis tajus alevi keskväljaku potentsiaali kolme tänava – Vana, Turu ja Rohu – ristumisel. „Külastades Vändrat jäi silma, et seal puudub keskne paik, kus inimesed saaksid kohtuda, üritusi korraldada, koguneda ja suhelda – klassikalises mõttes linnaväljak. Kohalikke jälgides jäi mulje, et enim inimesi liigub Vana, Turu ja Rohu ristmikul. Koondasime sinna olulisemad funktsioonid ja kavandasime uue keskväljaku. Nimeks sai sellele Lüdigi väljak,“ kommenteeris üks töö autoritest arhitekt Jan Skolimowski.

Arhitektid leidsid, et selleks, et Vändra eristuks ja asukohana salvestuks, on vaja luua kordumatu visuaalne ja ruumiline identiteet. Nii võeti Vändra lipult ja vapilt kollane toon ning helilooja ja organisti Mihkel Lüdigi seotus oreliga, millest inspireerituna loodi terve rida kiiksuga linnaruumilisi vorme. Orelivilesid sümboliseerivatest ümartorudest loodi linnaväljaku paviljon, valgustid, prügikastid ning infotahvlid, mis toovad tänavatele kollase tooni abil soojust ka kõige hallimal ja külmemal ajal. Seda kontseptsiooni toetavad kollane sillus ja tellised nii ristmikel kui ka Lüdigi väljakul.

Žürii hinnangul on tegemist julge ja eristuva lahendusega – valgustite ja väikevormide esteetika ning kollase värvi domineerimine mõjuvad jõuliselt ning pakutud lahendus toob värskust ja sobitub Vändra keskkonda hästi.