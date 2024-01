ÕIGE VÕI VALE? Kümme põhjendust, miks eestlased koduvalvet ei paigalda

Põhjendus nr 1: ei ole, mida varastada

Tegemist on ühe levinuima vabandusega. Suure tõenäosusega varas ei tea, kas ja kui palju väärtuslikku sinu kodus leidub. Samuti võib pererahva jaoks väärtusetu olla päti silmis vägagi väärtuslik.

Kelmide huviorbiidis ei ole ainult keskmisest silmapaistvamad kodud. Ka kõige tavalisem päevinäinud puitmaja võib vargaid ligi meelitada.

Lisaks näitavad uuringud, et sissemurdmise tagajärjel tekitatud emotsionaalne kahju on isegi suurem. Hirm, mida edaspidi tunned, kui sinu kodus on sees käidud. Lisaks teeb kindlasti kurvaks see, kui kaduma on läinud fotoalbum, kõvaketas koos kõikide fotodega või mõni muu mälestusese, mida poest osta ei saa.

Põhjendus nr 2: mul on kuri koer

Ehkki mõni suurem koer, nagu dobermann või rotveiler, võib pätti pisut hirmutada, ei tasuks selle peale lootma jääda. On murdvargaid, kes „sihivadki“ koertega kodusid, kuna eeldavad, et koduomanikel puudub turvasüsteem ja nad loodavad koera peale. Koer on eelkõige siiski pereliige, mitte koduvalve.

Vargad võivad koera uinutada ja seeläbi lisaks varalisele kahjule teha liiga ka ustavale sõbrale.

Põhjendus nr 3: meil on naabrivalve

Naabrivalve on igati tänuväärt asi, kuid pigem sobib see täiendavaks kaitsekihiks, mitte peamiseks turvameetmeks. Samuti ei saa eeldada, et naabrid teie kodul 24/7 silma peal hoiavad. Ja mõnel juhul tegutsevad pätid nii kavalalt, et isegi teravaima pilguga naaber ei pea toimuvat kahtlaseks.

Põhjendus nr 4: koduvalve on kallis

Koduvalve võib tunduda suure investeeringuna, kuid vast iga koduomanik nõustub, et kaitsvate esemete väärtusega võrreldes on see summa tühine. Lisaks on tehnoloogia arenedes muutunud koduvalve aina taskukohasemaks.

Põhjendus nr 5: ma ei viitsi tegeleda valehäiretega

Seda ei tasu karta. Tehnika on arenenud ja valehäirete võimalus on viidud miinimumi. Ja kui sa ise tekitad valehäire, saad sellest turvafirmale kiirelt teada anda ja parooli abil patrulli reageerimise tühistada.

Põhjendus nr 6: ma ei soovi oma hoovi kaameraid