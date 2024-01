Väike muudatus pesupesemisel võib vähendada hommikuti akendele kogunevat kondensaati

Niiskus akendel on majapidamises üks peamisi muresid – kui paljud meist ärkavad jahedamatel hommikutel uduste või kaunite veetilkadega akendel? Kondensaat akendel võib põhjustada isegi hallitust, kui murega korralikult ei tegeleta.

Kuigi on palju võimalusi, kuidas vältida liigset kondensaadi tekkimist akendele, on ka üks lihtne viis, mis sageli kahe silma vahele jääb. Nimelt tuleb teha üks lihtne muudatus pesu pesemises.

Selgub, et üks lihtsamaid viise hommikul ärgates akendele kogunenud kondenseerumist vältida, on muuta pesu pesemise aega.

Millal pesu pesta, kui soovid kondensaati vältida?

Muidugi on üks parimaid viise kasutada õhukuivatit, mis imab suure osa kodus olevast liigsest niiskusest. Võid ka akendelt vee ära pühkida, kuid see pole alati kõige tõhusam lahendus.

Ilmselgelt võib ka akende avamine aidata kondensatsiooni vähendada, kuid talviste külmakraadide juures ei ole see nipp alati praktiline (kuigi kindlasti peaksid iga päev värsket õhku oma koju lubama!)

See võib esmalt tunduda seosetuna, kuid kellaaeg, mil riputad märja pesu kuivama, võib sinu kodu niiskustaset oluliselt mõjutada. Selle asemel, et pesemist pigem hiljem kuivama panna, tee seda võimalikult vara. Proovi riideid hommikul kuivatada, et niiskusel oleks kogu päeva jooksul aega välja pääseda.