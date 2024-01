8 maailma kõige kuulsamat sisekujundajat, keda võiksid teada

1. Kelly Wearstler

Üks auväärsemaid ja nõutumaid kaasaegseid sisekujundajaid maailmas on Kelly Wearstler. Ta saavutas populaarsuse üle 20 aasta tagasi, kui ehitajate grupi Kor tegevjuht pöördus tollal tõusva sisekujundaja poole, et too aitaks kavandada näidistuba Californias Beverly Hillsis asuvasse Avaloni hotelli.