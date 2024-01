Suured toataimed on sellel aastal suur trend. Seega, kui oled endale uut toataime valimas, pea meeles, et 2024. aastal on motoks: „suurem on parem“.

Lisaks on biofiilne(ehk inimest ja loodust ühendav) disain elutoa trendide hulgas esirinnas. Just suurte taimede valimine on ideaalne ja kiire viis kodu ilmet looduse poole tõugata. Rääkimata sellest, et see aitab tuju tõsta.