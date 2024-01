ENNE ja PÄRAST | Kuidas sisustada väikest tuba mitmele lapsele

Lastetoa sisustamisel on oluline silmas pidada, et igal lapsel oleks oma nurk puhkamiseks, loominguliseks tegevuseks ja koht, kus hoida oma asju. Kindlasti ei tee ruumi sisustamist lihtsamaks laste kiire kasvamine või vanusevahe. Võti on aga mugavates ja praktilistes lahendustes, mida on laste kasvades lihtne kohandada.

Lastetuba võib olla kõige värvikam tuba kodus

Esiteks võiks mõelda ruumi seinte värvile ja sellele, kui palju paistab sinna loomulikku päikesevalgust. Kui ruum asub maja põhjapoolses küljes, võivad hallides toonides seinad muuta ruumi süngeks. Seega on soovitatav toa seinad värvida soojemates ja mängulisemates toonides. Samuti võiks ruumi visuaalselt tsoonideks jaotada ja toale huvitava aktsendi lisamiseks magamisaseme juurde jääva seinaala värvida mõnda teist värvi, näiteks siniseks.

Soovitan lastetoas kasutada sooje ja mängulisi toone ning mitte peljata tavapärasest veidi erksamaid värve. Lapsed on aktiivsed, energilised ja loovad ning ruum, kus nad viibivad, peaks seda peegeldama.

Jätkusuutlikud lahendused, mis kestavad aastaid

Kasuta mööblit, mis on mugav, praktiline ja laste kasvades kergesti kohandatav. Näiteks on pikendatavad voodid mitte ainult jätkusuutlikud, vaid ka soodsad lahendused, mis kestavad aastaid. Voodi pikkus „kasvab“ koos lapsega – seda saab hõlpsalt pikendada ning sellel pole vaja isegi madratsit vahetada. Madratski on pikendatav ja sinna saab lisada kuni 2 lisaosa vahemikus 130 kuni 165 või 200 cm. Kui toa sisustus muutub või soovid lihtsalt voodi ilmet värskendada, saab välimust muuta ka voodipeatsit asendades.