Viimati hakkas populaarsust koguma video naisest, kes peseb oma röstrit kraanikausis. Korralikult nõudepesuvahendi ja veega nagu see oleks taldrik või kauss. Paratamatult meenus lapsepõlves õpitu, et elektritarvikud ja vesi kokku ei käi. Nüüd siis aga selline „kasulik“ nipp!

Muidugi vajab röster aeg-ajalt korralikku puhastamist, et see hästi töötaks. Tõsi on ka see, et röstri puhastamine võib osutuda keerulisemaks ja tülikamaks kui oodatud, ent eseme vette kastmine pole kindlasti õige viis seda puhastada!