Viis lume ja jääga seotud riski, mis võivad kinnisvaraomanikule kalliks maksma minna

1. Õnnetused katuselt langeva lume ja jää tõttu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitas, et majaomaniku kohustus on jälgida talveperioodil katusele kogunevat lume ja jää seisukorda. Kohustuste eiramine ehitise omaniku poolt on rahaliselt karistatav. Varalise kahju tekkimisel vastutab omanik tsiviilkorras, teisele inimesele tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku vastutus karistusseadustiku alusel.

Kui sõidukite kahjud võivad piirduda paari tuhande euro suuruse kahjuga, siis raskemad inimvigastused võivad kaasa tuua palju suurema kahjunõude. Kui inimene peaks õnnetuses kaotama töövõime, tuleb vastutajal tasuda ka sel perioodil saamata jäänud töötasu.

Vandeadvokaadi abi Päivi Margna advokaadibüroost LMP rääkis, et linnapildis on sageli näha, kuidas majaomanikud on seina äärde asetanud puulipid või piiranud maja külje ohutuslindiga, kuid selline hoiatusmeede majaomanikku õnnetuse korral vastutusest ei päästa. „Korteriomanikud peavad mõistma, et targem ja odavam on investeerida korralikku majahooldusse kui hiljem kannatanutele suuri hüvitisi maksta,“ sõnas Margna.

TTJA märkis, et kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb eelnevalt piirata inimeste ligipääs antud tsooni. Samuti soovitab TTJA lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks paigaldada katusele lumetõke.

Ruukki tootevalikus on mitut tüüpi lumetõkkeid, mis on välja töötatud toimimaks just põhjamaises kliimas.

Profileeritud lumetõke sobib eriti suurematele hoonetele, nagu näiteks tööstushooned, koolid ja kaubanduskeskused.

Lumetõkketoru sobib pigem väiksematele hoonetele. Sellele saab lisada ka räästatõkke, lisaprofiili lumetõkkele või lisatõkke lumetõkkele.

Ruukki soovitab lumetõkkeid alati kasutada vihmaveerennide, katuseakende, ventilatsioonitorude ja muude läbiviikude kohal katusel, et tagada kogu süsteemi pikk eluiga.