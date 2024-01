Kas raamatud peaksid nähtaval kohal olema? Miks disainerid ja feng shui eksperdid tahavad, et sa oma raamatiriiulitest loobuksid

Mida räägivad feng shui eksperdid?

Feng shui toob nõuandeid, kuidas oma kodus kõige paremini harmooniat taastada, Kuigi sulle võib tunduda, et raamaturiiul on suurepärane osa sinu toast, selgub, et see võib häirida kodus energiavoogu.

Eksperdid ei soovita kõiki oma raamatuid välja panna. Kui just pole eraldi raamatukogutuba. Iga raamat sisaldab tohutul hulgal teavet ja on seetõttu väga stimuleeriv ja segadust loov.

Suur raamatukogu võib ruumis segaduse tunde tekitada, mis omakorda võib takistada chi elujõuenergia voogu. See aga peab saama hõlpsalt ja sujuvalt kogu kodus liikuda.

Kui raamatuid on nii palju, et üldilme on pigem segadust loov, siis tasub mõned raamatud peitu panna. Samuti tuleb olla tähelepanelik, millised raamatud välja jätad - näed neid ju kogu aeg. Just sellepärast soovitatakse pöörata tähelepanu ka sellele, et nähtaval olevate raamatute pealkirjad ei tekitaks negatiivseid mõtteid.

Kas raamaturiiul on hea kujunduselement?

Sellest, et kõiki oma raamatuid ei tasu ilmtingimata riiulisse paigutada, räägivad aga lisaks feng shui ekspertidele ka mõned sisekujundajad.

Kuna raamatukaaned on erineva värvi ja suurusega, võivad need kõik koos eksponeerituna ruumi üldisest esteetikast või värvilahendusest palju ära võtta.

Paljude jaoks mõjub aga raamaturiiul ise mööbliesemena, mis ajast ja arust. Nad leiavad, et see viib tagasi väga traditsioonilise kujunduse juurde.

Kui oma suurest raamaturiiulist siiski loobuda ei soovi, ent tahe muuta on, tasub otsida loovaid lahendusi, kuhu ja kuidas raamatuid panna. Näiteks võiks mõned raamatud hoopis kohvilauale kaunistuseks asetada. Või jaotada need mööda tuba riiulitele laiali. Loetud raamatud ehk hoopis kappi panna. Variante on rohkelt.

Allikas: livingetc.com